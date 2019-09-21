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محمد بن مسعود - الدمام - نجح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً بتحقيق الفوز على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقررة في البحرين.
سجل أهداف الأخضر السعودي وليد عياش الهدف الأول، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.
بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط بينما بقي رصيد المنتخب الباكستاني بدون أي نقطة.
ويختتم أخضر الناشئين مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية يوم الأحد القادم أمام منتخب عمان.
أخضر الناشئين يتغلب على نظيره الباكستاني برباعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-21
نجح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً بتحقيق الفوز على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقررة في البحرين.
سجل أهداف الأخضر السعودي وليد عياش الهدف الأول، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.
بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط بينما بقي رصيد المنتخب الباكستاني بدون أي نقطة.
ويختتم أخضر الناشئين مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية يوم الأحد القادم أمام منتخب عمان.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
12:21 AM
نجح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً بتحقيق الفوز على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقررة في البحرين.
سجل أهداف الأخضر السعودي وليد عياش الهدف الأول، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.
بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط بينما بقي رصيد المنتخب الباكستاني بدون أي نقطة.
ويختتم أخضر الناشئين مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية يوم الأحد القادم أمام منتخب عمان.
، أخضر الناشئين يتغلب على نظيره الباكستاني برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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