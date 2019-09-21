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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية عضو النيابة العامة، الشيخ فهد بن محماس الهدلاء، إلى رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) بمنطقة جازان.
وأعرب الشيخ فهد الهدلاء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تلك الثقة الكريمة، سائلاً الله أن تكون عوناً له في خدمة دينه ثم المليك والوطن.
"الخليج 365" تتقدم بالتهاني للشيخ فهد الهدلاء على تلك الثقة الكريمة.
ترقية "الهدلاء" إلى رئيس دائرة تحقيق بمنطقة جازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-21
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية عضو النيابة العامة، الشيخ فهد بن محماس الهدلاء، إلى رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) بمنطقة جازان.
وأعرب الشيخ فهد الهدلاء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تلك الثقة الكريمة، سائلاً الله أن تكون عوناً له في خدمة دينه ثم المليك والوطن.
"الخليج 365" تتقدم بالتهاني للشيخ فهد الهدلاء على تلك الثقة الكريمة.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
12:17 AM
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية عضو النيابة العامة، الشيخ فهد بن محماس الهدلاء، إلى رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) بمنطقة جازان.
وأعرب الشيخ فهد الهدلاء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تلك الثقة الكريمة، سائلاً الله أن تكون عوناً له في خدمة دينه ثم المليك والوطن.
"الخليج 365" تتقدم بالتهاني للشيخ فهد الهدلاء على تلك الثقة الكريمة.
، ترقية "الهدلاء" إلى رئيس دائرة تحقيق بمنطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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