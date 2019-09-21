عروض الخطوط السعودية احتفالاً باليوم الوطني … تخفيضات كبيرة علي أسعار تذاكر الطيران

عروض الخطوط السعودية التى تقدمها شركات الطيران احتفالاً باليوم الوطني، والذي يتزامن مع الثالث والعشرين من سبتمبر، وهو اليوم الذي قام خلاله الملك عبدالعزيز آل سعود بإعلان قيام المملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة العظيمة توالت العروض والتخفيضات فى المملكة، والتي من أبرزها العروض الضخمة على تذاكر الطيران، والتي تقدمها الشركة الوطنية السعودية للخطوط الجويةو التى تصل الي أقل من مائة دولار على الرحلات الداخلية بين مدن المملكة .

عروض الخطوط الوطنية الجوية السعودية بمناسبة اليوم الوطني

الشركة الوطنية السعودية للخطوط الجوية أعلنت عن عروض كبيرة وتخفيضات لأسعار التذاكر بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، حكومةً وشعبًا، باليوم الوطني، و أعلنت الشركة أن الحجوزات سوف تبدأ علي هذه التذاكر المخفضة وهى عبارة عن مليون تذكرة الطيران الداخلي سيكون عليها عروض مخفضة وبداية من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر وحتى يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 .

عروض الطيران الشركة الوطنية السعودية للخطوط الجوية

الشركة الوطنية السعودية للخطوط الجوية تقدم عروض خيالية بمناسبة احتفال المواطنين فى المملكة باليوم الوطني، وتبدأ عروض حجز تذاكر الطيران من يوم 20 سبتمبر 2019 حتى الإثنين المقبل 23 سبتمبر، و سيكون السفر متاح من 15 أكتوبر حتى نهاية مارس 2020 و هى تذاكر للمقاعد الاقتصادية و ستكون بسعر موحد 99 ريال سعودي فقط.