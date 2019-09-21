salahyat eqamet رابط وخطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية عبر...

مما لا يدع مجال للشك أننا في موقعنا “عرب نيوز” نهتم بكل الخدمات التي تقدمها الوزارات الخدمية السعودية خاصة التي تهم المغتربين المصريين والعرب، وعلى رأس هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وهو موضوع يهم كل مغترب مقيم بالمملكة العربية السعودية.

وسنوضح لكم خلال هذه المقالة كل المعلومات التي تبحثون عنها بشأن خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والإستعلام عن هوية مقيم، فتابعونا.

استعلام عن هوية مقيم

تقدم بوابة أبشر عدة خدمات إلكترونية منها خدمة الإستعلام عن هوية مقيم، وخدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وهذا موضوع هام لكل مغترب وافد إلى أراضي الممكلة، وقد وفرت وزارة الداخلية عبر بوابتها أبشر هذه الخدمات بشكل إلكتروني حتى تسهل على المواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

ندعو كل مغترب مقيم بالمملكة العربية السعودية أن يلتزم بكل القوانين وكافة القواعد المنظمة للإقامة التي تفرضها المملكة، ولهذا نوضح لكم خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة كالتالي: