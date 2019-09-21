اليوم الوطني / مدير السعودية اليوم فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 89



الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

هنّأ فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال العسيري: إن اليوم الوطني للمملكة العربية

وتابع قائلاً: "نهنئ بلادنا قيادة وشعباً بيوم الوطن، الذي نسأل الله تعالى فيه أن يحفظ لنا ووطننا وعقيدتنا وأخلاقنا، وأن يديم بفضله ومنه وكرمه علينا أمننا ورخاءنا ونهضة بلادنا".

// انتهى //

00:19ت م

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الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسهنّأ فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 .وقال العسيري: إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يرسخ في الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام، ويزرع في قلوب النشء معنى الوطن والمواطنة، إذ أنه يوم تاريخي منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي، ويعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ورجاله المخلصون، حيث أسس هذا البلد على العقيدة الصافية والشريعة الواضحة والأخلاق الرفيعة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، وعمق المحبة والتلاحم بين الشعب والقيادة، ويستشعر المواطن من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ليفخر بها حاضراً ومستقبلاً .وتابع قائلاً: "نهنئ بلادنا قيادة وشعباً بيوم الوطن، الذي نسأل الله تعالى فيه أن يحفظ لنا ووطننا وعقيدتنا وأخلاقنا، وأن يديم بفضله ومنه وكرمه علينا أمننا ورخاءنا ونهضة بلادنا".// انتهى //00:19ت م0235

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