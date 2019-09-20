- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم العرفج: الحب تجربة شخصية لا تصلح للتعميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العرفج: الحب تجربة شخصية لا تصلح للتعميم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عامل المعرفة أحمد العرفج، أن الحب تجربة شخصية لا تصلح للتعميم بين الأشخاص، فهناك من يراه أعمى وآخر يراه مبصرًا، وآخرون لا يقتنعون به.
ً
وأضاف العرفج في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن لديه 21 أختًا وعاش عند أخواله، وأن هناك علاقة رسمية بزيادة بين الأخ وأخته، وهذا شيء طبيعي.
وتابع أنه في اليوم الوطني يعزم كل أخواته ويرقص معهن، مشيرًا إلى أن للأخت فضائل عديدة فهي التي تطبخ وتغسل الملابس، ولهذا لا يجب أن ينسى أحد جهودها.
ولفت إلى أنه في اليابان هناك يوم للأخت، كما أن الخنساء تقطّع قلبها حين مات أخوها صخر وقالت كلمات مؤثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر العرفج: الحب تجربة شخصية لا تصلح للتعميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.