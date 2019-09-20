العرفج: الحب تجربة شخصية لا تصلح للتعميم

2019-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عامل المعرفة أحمد العرفج، أن الحب تجربة شخصية لا تصلح للتعميم بين الأشخاص، فهناك من يراه أعمى وآخر يراه مبصرًا، وآخرون لا يقتنعون به.

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وأضاف العرفج في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن لديه 21 أختًا وعاش عند أخواله، وأن هناك علاقة رسمية بزيادة بين الأخ وأخته، وهذا شيء طبيعي.

وتابع أنه في اليوم الوطني يعزم كل أخواته ويرقص معهن، مشيرًا إلى أن للأخت فضائل عديدة فهي التي تطبخ وتغسل الملابس، ولهذا لا يجب أن ينسى أحد جهودها.

ولفت إلى أنه في اليابان هناك يوم للأخت، كما أن الخنساء تقطّع قلبها حين مات أخوها صخر وقالت كلمات مؤثرة.