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شكرا لقرائتكم العراق ينفي رسميًّا طلب المملكة منه 20 مليون برميل نفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العراق ينفي رسميًّا طلب المملكة منه 20 مليون برميل نفط
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن تكون المملكة طلبت إمدادات من الخام لمصافيها المحلية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حيدر الكعبي، رئيس العلاقات العامة بالشركة، قوله: إن سومو “تنفي نفيًا قاطعًا” أن تكون تلقت أي طلب من السعودية لتزويدها بالنفط الخام.
كما نفى مصدران على دراية بعمليات أرامكو أيضًا أن الشركة ستستورد النفط الخام من سومو العراقية.
وأتى هذا النفي بعد أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق، أن المملكة طلبت تزويدها بما يصل إلى 20 مليون برميل من الخام.
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