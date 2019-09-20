فرق شعبية ومسرح وعروض حية في المدينة المنورة

2019-09-20

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت هيئة الترفيه اليوم أولى فعالياتها في المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، وسط أجواء احتفالية وطنية ، وبحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين .

وضمت فعاليات اليوم الأول بطريق علي بن أبي طالب بالدائر الثاني عروضاً للفرق الشعبية و عروض الفرق المتجولة والمسرح الموسيقي والعروض الحية على الشاشة وورشة عمل للأطفال وفرق استعراض الأطفال والشخصيات الكرتونية التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية المحببة لدى الأطفال .

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كما تم إتاحة الفرصة والمجال لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات .

يذكر أن الفعاليات تستمر ٤ أيام وتقام بطريق علي بن أبي طالب بالدائري الثاني .