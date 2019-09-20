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الترفيه تطلق برنامج تجارب السعودية لاستكشاف 13 منطقة
يضم في تفاصيله 70 برنامجًا معدًّا ومتكاملًا بالأنشطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ89- أحد مواسم السعودية- للمرة الأولى في المملكة برنامج “تجارب السعودية” الذي يهدف بتجربته الفريدة من نوعها لأخذ الزوار في جولة استكشافية في 13 منطقة بالسعودية وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.
يأتي ذلك ضمن توجيه رئيس الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بضرورة التركيز على إبراز الموروث السعودي بكافة صوره، وصناعة تجربة ترفيهية ممتعة للمواطنين والمقيمين والزوار.
ويضم البرنامج في تفاصيله 70 برنامجًا معدًّا ومتكاملًا بالأنشطة التي تتوافق مع مختلف الأذواق والأعمار، منها ورش العمل الفنية والثقافية، المغامرات الطبيعية، الأنشطة الرياضية، الزيارات التاريخية بالإضافة للفعاليات المتنوعة والعديد من التفاصيل الأخرى المشوقة التي تعكس بأثرها وحدة وجمال هذا الوطن وتلاحم شعبه وقيادته.
ويمكن للراغبين في شراء تذاكر البرامج الاطلاع على موقع “عيشها”، والذي يقدم المعلومات الكاملة عن الأنشطة التي سيقوم بها الزوار والمواعيد والفئات المخصصة لكل نشاط.
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