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المجمعات التجارية بتبوك تشارك الأهالي فرحتهم بيوم الوطن
متابعات الخليج 365 - واس
تشارك عدد من المولات والمجمعات التجارية بمنطقة تبوك، احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ 89, من خلال تجميل واجهة مبانيها التي توشحت بألوان الوطن, وبالمجسمات الجمالية والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني, للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي.
وشهدت المحلات التجارية إقبالاً كبيراً على كل ما هو “أخضر” من ملابس وأعلام تحمل شعار التوحيد والمستلزمات التي يقوم أغلب المواطنين باقتنائها في هذا اليوم المجيد.
عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” رصدت في جولة لها مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في تلك المجمعات بمدينة تبوك.
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