توضيح من “صحة الشمالية” بشأن حادث العويقيلة: لم نقصّر

جدة - عمرو شويل قالت المديرية العامة للشؤون الصحية، إن جميع الخدمات الطبية قُدمت للمتوفيين في حادث العويقيلية المروري على أكمل وجه، دون قصور، فور وصولهم للمستشفى وفق الإجراءات والأعراف الطبية.

وأضافت في بيان صحفي،” لسوء حالتهم الصحية تعذر نقلهم إلى مدينة عرعر احترازيًا، ومن منطلق الحرص على سلامتهم تمّ تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه، إلا أنَّ الإصابات الشديدة لهم كانت السبب الرئيسي في الوفاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونقلت صحة الشمالية أحرّ التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلة الله الرحمة لهم، والشفاء العاجل للمصاب.

وكان مقطع فیديو متداول، تحدث فيه أحد الأشخاص عن قصور في الخدمات الطبية، ونقص الكادر الطبي، وتأخر إسعاف 5 مصابين في الحادث، ما أدَّى إلى وفاتهم. حسب زعمه.