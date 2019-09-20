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الان تتابع العثور على فتاة مفقودة في جدة والان مع التفاصيل
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عثرت الأجهزة الأمنية في جدة، مساء اليوم على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس.
وكان والد الطفلة في حي السنابل بجدة، قد قدم بلاغا إلى أجهزة الشرطة يفيد باختفائها قبل يومين. الطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا وتدعى نورة الصمداني.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج يحمل اسمها، ونشروا صورة الفتاة، معبرين عن أمنياتهم بسرعة رجوع الفتاة إلى ذويها.
وأكدت أسرتها أنهم بحثوا في المستشفيات ولم يجدوا لها أثرا.
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