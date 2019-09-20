الان تتابع سفارة المملكة بفرنسا تحذر مواطنيها من التواجد في مواقع “تظاهرات باريس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:22 م, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا اليوم المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة يوم غدٍ السبت الموافق 21 سبتمبر.

كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 – 0033626238195

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