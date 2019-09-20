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الان تتابع شاهد.. عروض جوية تزين سماء جدة بمناسبة اليوم الوطني #اليوم_الوطني_السعودي والان مع التفاصيل
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شهدت سماء محافظة جدة اليوم، عروضًا جوية بعددٍ من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وحلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي باستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع F15s، F15C، تورنيدو، تايفون وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود؛ حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض .
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