أبشر تُعلن عن وظائف 911 للمركز الوطني للعمليات ومواعيد التقديم

أعلنت بوابة أبشر للتوظيف منذ قليل عن وظائف 911، وهو المركز الوطني السعودي المختص بالعمليات الأمنية ويشمل العنصر النسائي فقط، على أن يتم التعيين على رتبتي جندي وجندي أول، على أن يتم التوظيف في حالة وقوع الاختيار على المتقدمة في العاصمة السعودية الرياض، وسوف يتم فتح باب قبول الطلبات عبر المنصة الشهيرة بدءًا من يوم الأحد المقبل، الموافق 23 محرم للعام الهجري 1441 وذلك من العاشرة صباحًا، على أن يتم غلق باب التقديم الأربعاء من ذات الشهر.

أبشر تعلن عن وظائف 911

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وقد أشارت المنصة إلى أنه سوف يتم غلق باب التقديم في تمام العاشرة صباحًا كذلك في اليوم السابق تحديده، والموافق 26 محرم، كما أنها أوضحت الشروط الواجب توافرها في المتقدمات والتي يجب الالتزام بها حتى يتم قبول الطلب وهي كالتالي:

(1) أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ونشأت داخل المملكة، ويُستثنى من ذلك التي نشأت مع أسرتها خارج السعودية للعمل الوطني.

(2) حسنة السير والسلوك، وليس لها أي سوابق جنائية.

(3) أن تحمل هوية وطنية مستقلة.

(4) طولها لا قل عن 155 سم، وأن يكون هناك تناسب بين الطول والوزن.

(5) ألا يكون سبق لها العمل في أي وظيفة خاضعة للقوانين العسكرية.

(6) ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

(7) ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية وما يعادلها، وأن تكون جميع الشهادات موثقة من الجهات الرسمية.

(8) بشأن الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب أن يتم معادلتها.

هذا وقد نبهت منصة أبشر كل من ينوي التقديم في وظائف 911 أن يلتزم بالدقة في تعبئة البيانات، وأن تكون تلك البيانات مطابقة للأوراق الرسمية.