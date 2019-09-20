شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: نظام طهران الجبان يتغطى بـ«المُستضعفين».. وينظر لمؤيديه كأدوات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
وقال الأمير خالد بن سلمان: «يدَّعي نظام طهران أنه يحمي المُستضعفين، ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه».
وأضاف عبر (تويتر) اليوم (الجمعة): «على أبناء اليمن والشعوب العربية بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم».
وتابع: «تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يُلقي المسؤولية على غيره بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة».
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