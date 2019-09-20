شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: نظام طهران الجبان يتغطى بـ«المُستضعفين».. وينظر لمؤيديه كأدوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وقال الأمير خالد بن سلمان: «يدَّعي نظام طهران أنه يحمي المُستضعفين، ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه».

وأضاف عبر (تويتر) اليوم (الجمعة): «على أبناء اليمن والشعوب العربية بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم».

وتابع: «تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يُلقي المسؤولية على غيره بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة».