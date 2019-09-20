شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «فتاة جدة المُختفية».. تعرف على قصتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

وكان والد الفتاة المُختفية «نورة» قد أكد اختفاء ابنته بعد خروجها من المنزل متجهة إلى البقالة القريبة.

وأضاف: «لا نعرف أي معلومة عنها أو عن المكان الذي توجد فيه، فهي لا تشكو من أي شيء وحياتها طبيعية، وبحثنا عنها في المستشفيات قبل أن نُقرر إبلاغ الشرطة لتعميم أوصافها».

وكشفت مصادر أمنية لـ«الخليج 365»، أن الفتاة المُختفية عثر عليها بصحة جيدة، فيما يجري التثبت من أسباب اختفائها خلال اليومين الماضيين.