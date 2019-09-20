شكرا لقرائتكم خبر عن خُطباء الجوامع: استهداف منشآت النفط من ضروب الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وأكد الخُطباء في أكثر من 15 ألف جامع، أن الاعتداء الآثم على المنشآت النفطية هو اعتداء على العالم بأسره، ويستهدف اقتصاد كل الدول بلا استثناء، مشددين على أنه من صور الإفساد في الأرض، وأحد التجاوزات الإيرانية الخطيرة لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والخراب، والتي تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لقمعها والتصدي لها.

وبيَّن الخُطباء أن المليشيات الإرهابية تجاوزت الخطوط الحمراء بالاعتداء على الآمنين والنساء والأطفال، وأثبتت أنها لا تحترم القوانين الدولية التي انتهكتها تكراراً ومراراً باستهداف الأبرياء، وقبلها محاولة استهداف الحرم المكي التي باءت بالفشل بتوفيق الله ثم ببسالة القوات السعودية في التصدي لها.

وشدد الخطباء على أهمية الالتفاف حول القيادة الرشيدة والسمع والطاعة والحذر من الشائعات، والتكاتف والتعاضد مع رجال الأمن للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وأن يكون الجميع حائط صد عن الوطن من أن يمسه الأعداء بسوء.