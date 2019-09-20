السعودية | خالد بن سلمان: طهران تنظر لمؤيديها كأدوات لتحقيق أطماعها

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: طهران تنظر لمؤيديها كأدوات لتحقيق أطماعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقاءه وأمنه.

وتابع في تغريدة على "تويتر": "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي "على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم".

إلى ذلك، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة.

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وقال إن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

ورد ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة".

وأضاف: "إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا".