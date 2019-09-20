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برعاية أمين منطقة الرياض، طارق بن عبدالعزيز الفاس، افتتح وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة صالح بن عبدالعزيز المخضوب، قاعة احتفالات بلدية محافظة "ضرماء" يوم الخميس، وبحضور محافظ "ضرماء" محمد بن عبدالعزيز الثاقب، ورؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء بلديات منطقة الرياض.
وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس بلدية محافظة "ضرماء" سعود بن نافع السلمي، وبعدها تم تقديم إهداء لوكيل الأمين، وتكريم المشاركين.
وكيل أمانة الرياض يفتتح قاعة الاحتفالات ببلدية "ضرماء"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-20
برعاية أمين منطقة الرياض، طارق بن عبدالعزيز الفاس، افتتح وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة صالح بن عبدالعزيز المخضوب، قاعة احتفالات بلدية محافظة "ضرماء" يوم الخميس، وبحضور محافظ "ضرماء" محمد بن عبدالعزيز الثاقب، ورؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء بلديات منطقة الرياض.
وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس بلدية محافظة "ضرماء" سعود بن نافع السلمي، وبعدها تم تقديم إهداء لوكيل الأمين، وتكريم المشاركين.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
11:15 PM
بحضور مسؤولين في المحافظة
برعاية أمين منطقة الرياض، طارق بن عبدالعزيز الفاس، افتتح وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة صالح بن عبدالعزيز المخضوب، قاعة احتفالات بلدية محافظة "ضرماء" يوم الخميس، وبحضور محافظ "ضرماء" محمد بن عبدالعزيز الثاقب، ورؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء بلديات منطقة الرياض.
وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس بلدية محافظة "ضرماء" سعود بن نافع السلمي، وبعدها تم تقديم إهداء لوكيل الأمين، وتكريم المشاركين.
، وكيل أمانة الرياض يفتتح قاعة الاحتفالات ببلدية "ضرماء" ،
المصدر : الخليج 365
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