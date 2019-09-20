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وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم فائز القثامي رئيس مجلس إدارة شركة النحل الجوال المنحل السعودي الحاصل على المركز الأول من بين شركات إنتاج العسل الطبيعي على مستوى العالم وصاحب الميدالية الذهبية لأجود عسل في العالم في المسابقة الدولية 2019.
وقد كان في معية القثامي نجله أحمد القثامي المدير العام للمؤسسة ولفيف من الإعلاميين وعدد من رجال المال والأعمال وبمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 11:28 PM
بمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدوليوصول السعودي الفائز بالمركز الأول عالمياً في العسل الطبيعي لجدة
وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم فائز القثامي رئيس مجلس إدارة شركة النحل الجوال المنحل السعودي الحاصل على المركز الأول من بين شركات إنتاج العسل الطبيعي على مستوى العالم وصاحب الميدالية الذهبية لأجود عسل في العالم في المسابقة الدولية 2019.
وقد كان في معية القثامي نجله أحمد القثامي المدير العام للمؤسسة ولفيف من الإعلاميين وعدد من رجال المال والأعمال وبمشاركة منسوبي العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
، وصول السعودي الفائز بالمركز الأول عالمياً في العسل الطبيعي لجدة ،
المصدر : الخليج 365
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