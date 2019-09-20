اختفاء فتاة في ظروف غامضة بجدة.. وأسرتها تكشف عن صورتها

تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة، بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، اختفت في ظروف غامضة في حي السنابل منذ مغرب يوم أمس.

وقال والد الفتاة المختفية “نورة”: إن ابنته اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة للقريبة، في ظروف غامضة ولم تعد.

وأضاف: لا نعرف أي معلومة أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية.

وأشار إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات، وقرروا إبلاغ الشرطة وتعميم أوصافها؛ داعيًا مَن يعرف معلومة بشأنها إلى أن يتوجه إلى الشرطة، أو يتواصل معهم على الرقم 0508595877.