التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة. وتناول الجبير خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الجبير يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة ويستعرض آخر المستجدات المتعلقة بالاعتداءات على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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