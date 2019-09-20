تشمل إعفاءات للعمالة من المقابل المالي .. أخبار سارة لـ المنشآت الصناعية المرخصة

كشفت مصادر صحفية ، اليوم الجمعة، عن أخبار سارة بشأن المنشأت الصناعية المرخصة والعاملين فيها. فقد قررت الجهات المعنية إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات، على أن يتم خصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.

التنسيق مع المالية والتنمية الاجتماعية

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية سوف تقوم بالتنسيق مع وزارتي “المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية”، لتنفيذ ذلك القرار، وكذلك قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي. كما سوف يتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي “الطاقة، والمياه”، وتكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي. على أن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.

رفع التكاليف عن المصنع

وذكرت الصحيفة أن ستلتزم بالتنسيق هي الآخرى مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه “رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع”. وتأتي تلك التوجيهات في الإطار العام لرؤية 2030 الخاصة بالمملكة، والتي تهدف لتدعيم القطاع الصناعي والاقتصاد “الغير نفطي” في المملكة.