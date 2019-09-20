بالصور.. وفد «الصحة العالمية» يتفقد عدة قطاعات حكومية في الطائف

اختتم وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الخبير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام على برنامج المدن الصحية الدكتور محمد خاشقجي، وفريق البرنامج بالمملكة، زيارته لمدينة الطائف، والتي تناول خلالها معايير المنظمة لاعتماد الطائف مدينة صحية ضمن برنامج المدن الصحية.

جاء ذلك برعاية محافظ محافظة الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية في الطائف، سعد بن مقبل الميموني، فيما رافق الخبير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وفريق التقييم كلًّا من المنسق العام لبرنامج المدن الصحية في الطائف على المالكي، وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة النسائية للبرنامج وفريق تطوعي الجامعة.

تضمنت الزيارة جولة لعدة قطاعات حكومية، وبدأت بإدارة التعليم؛ حيث تمت مناقشة المعايير المطروحة مع مدير إدارة التعليم الدكتور طلال اللهيبي، وأعضاء وعضوات الإدارة ثم زارت اللجنة المدارس لاستكمال عرض تطبيق المعايير المعتمدة ميدانيًّا على الطلاب والطالبات وهيئة التدريس واللجان الإدارية والبرامج والأنشطة المفعلة بالمدارس بإشراف إدارة التعليم.

كما زار الوفد الشؤون الصحية بالمحافظة، والتقى مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس في مجمع الملك فيصل وتمت مناقشة المعايير الخاصة بوزارة الصحة، والتي تضمنت حقوق المرضى والأم والطفل وبرامج المتابعة والرعاية والمعايير المتطلبة لإيجاد خدمات صحية للفرد وفق المعايير الدولية.

وقال المونس إن قيادتنا الرشيدة حريصة على توفير أجود أنواع الرعاية الصحية بجميع الإدارات ولجميع فئات المجتمع، ونحرص في مدينة الطائف على تطبيق هذه المعايير التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

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تلا ذلك زيارة الوفد لجمعية رعاية الأيتام في الطائف «كهاتين» وتم استعراض إنجازات الجمعية والخدمات التي تقدمها ضمن المعايير المطلوبة؛ حيث تمت رعاية أكثر من خمسة آلاف و200 يتيم ويتيمة، بالإضافة لأكثر من ألفين أسرة، بخدمات متنوعة.

كما ناقشت اللجنة معايير اعتماد مدينة الطائف كمدينة صحية ضمن 80 معيارًا عالميًّا تم اعتمادها مسبقًا، حيث قابلت محافظ الطائف وتم تدشين مكتب ومعرض البرنامج في مدينة الطائف وإطلاق مبادرة الطائف بلا سمنة، ثم زار الوفد أمانة محافظة الطائف والتقى الدكتور عبدالله الغامدي وكيل الأمين للخدمات لاستكمال ومناقشة المعايير التي تخص أعمال الأمانة، تلا ذلك مناقشة استعراض المعايير التي تخص إدارات المرور والدفاع المدني والمعاهد التقنية والقروض والعمل التطوعي، مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار محافظ الطائف إلى أن اعتماد الطائف كمدينة صحية سيتحقق بتضافر الجهود والعمل بصورة تكاملية بين مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وأبناء وبنات المنطقة؛ لتتمكن الطائف من تحقيق أعلى مستويات التخطيط والإنجاز وفق المعايير العالمية.

وفي ختام الزيارة أكد المنسق العام لبرنامج المدن الصحية علي المالكي وأعضاء البرنامج في اللجان لوفد منظمة الصحة العالمية حرصهم على تطبيق جميع المعايير وضمان استدامتها مستقبلًا، اعتدادًا بتميز الطائف بالمقومات الصحية.