أكد تحالف دعم الشرعية، استمرار المليشيا الحوثية في تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة. وقال بيان صادر عن التحالف، إن «المليشيا الحوثية تعطل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) اللتين تحملان مواد غذائية». وأكد التحالف، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: المليشيا الحوثية تعطل دخول سفينتين للحديدة تحملان مواد غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.