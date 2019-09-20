اختفاء طفلة في جدة.. ووالدها يكشف لـ«عاجل» التفاصيل

فُقد أثر طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، قبل يومين في جدة.
من جانبه، قال والد الطفلة المختفية نورة الصمداني، في تصريحات لـ«عاجل»: إن ابنته اختفت بعد خروجها من المنزل في الثامنة مساء الأربعاء الماضي، مؤكدًا أنها لم تَعُد حتى الآن.
وأشار والد الطفلة إلى أنه أبلغ الشرطة عن فقدانها.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسمًا تحت عنوان، #مفقوده_السنابل_نوره_الصمداني، نشروا عبره صورة الفتاة، معبرين عن أمنياتهم بسرعة رجوع الفتاة إلى ذويها.
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