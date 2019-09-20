«البلديات» تحدِّد 8 معايير لمواقف الانتظار وتقسّمها لـ4 أنواع

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، دليل تصميم مواقف السيارات؛ دعمًا لزيادة كفاءة التشغيل على مختلف الطرق.

وتناول الدليل المعايير التصميمية اللازمة لأنواع مواقف الانتظار المختلفة، لتحقيق كفاءة الانتظار، بالإضافة إلى الاشتراطات الفنية الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وتوصيات الأمان والسلامة والتشغيل والصيانة؛ حيث يغطي الدليل مواقف السيارات الجديدة التي يتم إنشاؤها والتي تتضمن « مواقف انتظار السيارات الحافلات على جانبي الطريق، وساحات الانتظار أسفل المباني، ومواقف الانتظار متعددة الأدوار»، بينما لا ينطبق الدليل على مواقف تخزين الحافلات والشاحنات بصفة عامة، ومنها الحافلات الخاصة بالشركات والمصانع لنقل الموظفين والعمال، ومراكز النقل بالحافلات ومراكز نقل البضائع.

وتقسم مواقف الانتظار- وفقًا للدليل- إلى أربع أنواع، هي: «مواقف الانتظار على جانبي الطريق، مواقف الانتظار خارج الطريق، مواقف سطحية أو ساحات انتظار، ومواقف الانتظار أسفل المباني، ومواقف الانتظار متعددة الأدوار».

وحدد الدليل ثمانية معايير لمواقف الانتظار، بحيث لا تقل المسافة بين خط التوقف وأول مكان للانتظار عن 15 مترًا عند مدخل التقاطع عند التقاطعات المحكومة بإشارة ضوئية، أما عند التقاطعات المحكومة بإشارة ضوئية يجب ألا تقل المسافة بين خط التوقف ومكان الانتظار عن ستة أمتار عند مدخل التقاطع، ويفضل تخصيص 5% من عدد المواقف على الطرق التجارية للسيارات الكهربائية وتكون المواقف مزودة بمصادر الطاقة الكهربائية لغايات شحن السيارات، يكون مطالعة الدليل كاملًا عبر الرابط (اضغط هنا)