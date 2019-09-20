مدير «بيئة الشرقية» يبحث مع مستشار رئيس إريتريا نقل خبرات المملكة لبلاده

استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية إريتريا حقوص قبرهيوت، الذي يزور المملكة، برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين في أسمرة صقر القرشي.

وأوضح المطيري، أنَّ زيارة مستشار رئيس جمهورية إريتريا للمملكة، تهدف لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومنها ما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستثمارية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبعض الوزارات والهيئات والشركات الوطنية ونقل الخبرات والإمكانيات التي تتميز بها المملكة إلى بلاده.

وتأتي زيارة مستشار رئيس جمهورية إريتريا للمنطقة استكمالًا لزيارات أجراها للجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مدينة الرياض.