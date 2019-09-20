اليوم الوطني / ميادين وشوارع نجران تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ ٨٩



نجران 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تتزين الشوارع والميادين والمرافق العامة والدوائر الحكومية بمنطقة نجران باللون الأخضر والأعلام ، وبعبارات الولاء والوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٨٩ للمملكة.

ورصدت عدسة "واس" مظاهر الفرح في عدد من المواقع،حيث رفرفت الرايات الخضراء التي تحمل راية التوحيد في جميع أرجاء المدينة ابتهاجاً وفرحاً، ونُصبت العديد من اللوحات واللافتات التي تُجسد المناسبة الوطنية وتعبر عنها.

كما رصدت مشاعر البهجة والسعادة التي غمرت قلوب المواطنين والمواطنات والأطفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع.//انتهى//

22:21ت م

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