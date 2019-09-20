اليوم الوطني / مشايخ القبائل بعسير يهنئون القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩

أبها 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مشايخ القبائل بمنطقة عسير التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.وقال شيخ شمل قبائل علكم الشيخ عبدالله بن عايض آل حامد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: "تحل علينا هذه المناسبة الغالية ال ٨٩ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –، وبذلك طويت مسيرة التأسيس الخالدة وبدأت مسيرة البناء والنماء على أيدي أبنائه الميامين ابتداءً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله - رحمهم الله -.وأكد الشيخ آل حامد أنه في هذا العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، أصبحت مملكتنا الحبيبة من أقوى الدول اقتصادياً وعسكرياُ ومعرفياً وفي شتى المجالات وهي قلب العالم الإسلامي ومهوى أفئدتهم والمدافعة عن قضاياهم، وأصبح لها من الثقل السياسي ما يجعلها في حسبان جميع الدول الإقليمية والدولية .وأشار إلى أن هذه المسيرة المباركة توّجت برؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، التي تهدف إلى التخطيط والعمل على وضع بلدنا في مقدمة دول العالم ورفع المستوى المعيشي وجودة الحياة للمواطن السعودي، ليجني أبناؤنا وأحفادنا ما تزرعه قيادتنا الرشيدة من خير ونماء ، داعيا الله أن يديم على المملكة أمنها وأمانها ورغد عيشها في ظل قيادته الرشيدة، وأن ينصر الجنود البواسل المرابطين على الحدود لنصرة الدين والوطن.من جهته عدّ شيخ شمل قبائل بني مغيد وبني نمار عسير الشيخ علي بن سعد بن مفرح آل مفرح يوم الوطن يوماً تاريخياً في مسيرة المملكة، ففيه وحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - هذه البلاد المترامية الأطراف وجمع أهلها قبائل وعشائر وعائلات تحت راية التوحيد، فأصبحنا بفضل الله وطناً أبيّاً واحداً، ديدن أبنائه مواصلٍة العطاء، وصيانة المكتسبات، بل وزيادة الرصيد منها عبر الإنجازات التي ما فتئت تتحقق لهذه البلاد التي حبا الله أهلها بخدمة بقاعه المقدسة، فأخلصوا في خدمتها وخدمة زوارها من المسلمين من جميع أصقاع المعمورة.// يتبع //22:20ت م0216

اليوم الوطني / مشايخ القبائل بعسير يهنئون القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩/ إضافة أولى واخيرة

من جهة أخرى أكد شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعه الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبو نقطة المتحمي أن الفرحة بيوم الوطن لدى الجميع تعد مناسبة غالية وعزيزة على كل مواطن ، تتكرر كل عام فنستحضر معها من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات ، حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذاً للمسلمين، وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها، وبذلت كل غالي في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين وأظهر غيرة الدولة على حرمات المسلمين، وإبرازها في أفضل ثوب يتمناه كل مسلم.

ونوّه بحرص واهتمام قيادتنا الرشيدة على كل ما يُحقق للمواطنين الرفاهية والاستمرار في مسيرة مباركة نحو التطور والتقدم في شتى نواحي الحياة، وعلى الجميع العمل بهِمَّة وإخلاص وولاء وتفانٍ لخلق فرص التقدم والنجاح من أجل المساهمة في عملية التحوّل الاستراتيجي والأهداف التي تتبناها رؤية المملكة 2030، فهي تعتبر المرحلة الأهم في التاريخ السعودي المعاصر، وترسي الأهداف السامية لرؤية 2030 في هذه الذكرى الغالية، فهي ترسم لنا وللأجيال القادمة ملامح مستقبل يزخر بالنماء والبناء والحياة الطيبة للسعوديين في عهد ما بعد النفط.

بدوره قال شيخ شمل قبائل شهران الشيخ سعيد بن حسين بن سعيد بن مشيط " إن مناسبة اليوم الوطني للمملكة تعد مناسبة غالية متجددة .. نفخر ونفاخر بها ..ونعيشها ونعايشها ونحتفي بها كل عام بروح مسكونة بالإعتزاز ، ونحن نشهد عظمة منجزات الوطن التي لا تتوقف ، بعزائم الرجال ، وعبقرية القيادة الحكيمة منذ المؤسس الباني رحمه الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وأبناءه الملوك من بعده - رحمهم الله أجمعين -، وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله وأمد في عمره -، الذين عملوا لأجل إسعاد ورفاه شعب ملّتفٌ حول قيادته إلتفاف السوار بالمعصم .

وأردف بن مشيط قائلاً " إن النهضة شاملة التي تشهدها مناطق المملكة ، كان لمنطقة عسير نصيب وافر منها، وكان لأصحاب السمو الملكي المتعاقبين على إمارة منطقة عسير دور وبصمة للنهوض بعسير أرضاً وإنساناً وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستمرارا لهذا النهج كان العمل الدؤوب والجهد المتواصل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، لمتابعة أعمال ومشاريع المنطقة ومتابعتها شخصياً، والذي كان له الأثر الإيجابي والفعال للرفع من مستوى الخدمات وتنمية أداء القطاعات العامة والخاصة بما يخدم المواطن والمقيم والزائر ، لاسيما وهي تستقبل كل عام زواراً من جميع مناطق المملكة والخليج العربي وغيرها , لما تتميز به من طبيعة ساحرة وعناصر جذب سياحي وطقس يميل للبرودة في الصيف, مما يؤهلها لأن تضاهي الوجهات السياحية في العالم , سائلاً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة .

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