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أمطار رعدية وضباب غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل البحر الأحمر والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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