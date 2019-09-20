شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تُرافق المرور السري وترصد مخالفات الطرق بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

"الخليج 365" رافقت المرور السري في جدة بإشراف مدير مرور المحافظة العميد سلمان الجميعي، ورصدت جهود حفظ النظام والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فكان أول المواقع على طريق كوبري الخير الذي يشق محافظة جدة من غربها بداية بميناء جدة الإسلامي، وصولاً إلى طريق الحرمين شرقاً.

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أولى الحالات التي تم ضبطها كانت تجاوز الخط الأصفر للطريق لمركبة عائلية برر قائدها تجاوزه بعدم انتباهه، وتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقه، فيما برر مُخالف لدرجات تظليل مركبته بقوة أشعة الشمس، قبل أن تتم مخالفته.

جولة "الخليج 365" مع المرور السري بجدة شهدت ضبط عدد من المخالفين لأسباب تعددت بين تعديل على المركبات، وتجاوز الخط الأصفر، والتظليل المخالف، وكانت أبرز المخالفات على طريق الساحل تجاوز السرعة النظامية، وعدم وجود لوحات، والتظليل المخالف.

وكانت مُخالفات قائدي المركبات على طريق الحرمين المرواغة بين المركبات، وعدم وجود لوحات، وكانت مخالفة الالتفاف الخاطئ هي الأكثر على طريق الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى تجاوز السرعة النظامية، وعدم التقيد بالنظام المروري بالانتقال من مسار إلى آخر دون إشارات ضوئية.