شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في «911» للكادر النسائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية «911» للكادر النسائي، برتبتي جندي أول وجندي، للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر - التوظيف»، خلال الفترة من يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الأربعاء الموافق 26/ 1/1441هـ، عبر الرابط التالي (www.jobs.sa).