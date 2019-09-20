الجزائر تلتقي كولومبيا بفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر
أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس أن المنتخب الأول سيلاقي نظيره الكولومبي الثلاثاء 15 أكتوبر المقبل في مدينة ليل الفرنسية.
وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي أنه أنهى الاتفاق المرتبط بهذه المباراة. علما أن تقارير إعلامية فرنسية كانت أعلنت في وقت سابق عن إقامة المواجهة بين الجزائر وكولومبيا في التاريخ والملعب نفسهما.
من جهة أخرى، نوه الاتحاد الجزائري أنه بصدد الاتفاق على إقامة مباراة ودية أخرى الأربعاء 9 أكتوبر أو الخميس 10 من الشهر نفسه على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.
ويلتقي المنتخب الجزائري في نوفمبر المقبل مع زامبيا وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.
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