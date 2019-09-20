الإصابات تضعف لايبزج أمام بريمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يعيش متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) فريق لايبزج حالة من القلق في محاولته لمواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها منذ بداية الموسم، ومحاولة تحقيق أول انتصار في تاريخه على أرض فيردر بريمن عندما يلتقيان اليوم.

وتأكد غياب المهاجم باتريك ستشيك ولاعب خط الوسط كيفن كامبل ومارسيل هالستينبرج من الإصابة، وغاب إبراهيما كوناتي عن تدريب الفريق بسبب مشاكل في الدورة الدموية.

ويكتنف الغموض موقف المهاجم يوسف بولسن، خاصة أن زوجته تستعد للولادة.