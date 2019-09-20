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أحمد العبدالله -مكة المكرمة: شهد اليوم الجمعة انطلاق أول احتفالات أهالي العاصمة المقدسة، والذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة على مدى أربعة أيام في مكة مول، والتي ازدحمت بشكل كامل وشهدت تواجدًا للأجهزة الأمنية.
"الخليج 365" وثقت تواجد الأطفال وقد ازدانوا باللون الأخضر معبرين عن فرحتهم بذكرى اليوم الوطني.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 09:58 PM
تنظمه أمانة العاصمة المقدسة على مدى أربعة أيامشاهد... أطفال مكة يحتفلون باليوم الوطني على طريقتهم الخاصة
أحمد العبدالله -مكة المكرمة: شهد اليوم الجمعة انطلاق أول احتفالات أهالي العاصمة المقدسة، والذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة على مدى أربعة أيام في مكة مول، والتي ازدحمت بشكل كامل وشهدت تواجدًا للأجهزة الأمنية.
"الخليج 365" وثقت تواجد الأطفال وقد ازدانوا باللون الأخضر معبرين عن فرحتهم بذكرى اليوم الوطني.
، شاهد... أطفال مكة يحتفلون باليوم الوطني على طريقتهم الخاصة ،
المصدر : الخليج 365
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