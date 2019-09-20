، بالصور.. "الإسلامية" بالشرقية تتوشح باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ،

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توشح مبنى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية باللون الأخضر وتزين بالأعلام واللوحات والشاشات التي تحتوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى والدعاء بأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ89.
واستكملت الوزارة استعداداتها هذا العام وبوقت مبكر للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"89" لتوحيد المملكة، تحت شعار حب الوطن والولاء لولاة الأمر عبادة وقربة إلى الله.
وتزينت أروقة وأقسام الوزارة وفروعها الثلاثة عشر باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضاً كلمات قادة المملكة بدءاً من المؤسس حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ـ.
وأطلقت الوزارة العديد من الفعاليات والبرامج والمبادرات لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
يذكر أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تزامناً مع هذه الذكرى التي تحمل في طياتها تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، التي توحدت على التوحيد والسنة، وأصبحت منارة خير، ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على ثراها.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 09:44 PM
تزيّنت واجهات المبنى باللوحات التي تحمل صور وكلمات قادة المملكةبالصور.. "الإسلامية" بالشرقية تتوشح باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ89
توشح مبنى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية باللون الأخضر وتزين بالأعلام واللوحات والشاشات التي تحتوي عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى والدعاء بأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ89.
واستكملت الوزارة استعداداتها هذا العام وبوقت مبكر للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"89" لتوحيد المملكة، تحت شعار حب الوطن والولاء لولاة الأمر عبادة وقربة إلى الله.
وتزينت أروقة وأقسام الوزارة وفروعها الثلاثة عشر باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضاً كلمات قادة المملكة بدءاً من المؤسس حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ـ.
وأطلقت الوزارة العديد من الفعاليات والبرامج والمبادرات لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
يذكر أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تزامناً مع هذه الذكرى التي تحمل في طياتها تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، التي توحدت على التوحيد والسنة، وأصبحت منارة خير، ودوحة أمن واستقرار، يتفيأ ظلالها المواطنون والمقيمون على ثراها.
، بالصور.. "الإسلامية" بالشرقية تتوشح باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ،
المصدر : الخليج 365
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