اليوم الوطني / رئيس نادي الشهيد الرياضي بمحايل يهنئ القيادة باليوم الوطني



محايل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد الرياضي إبراهيم غالب عسيري باسمه ونيابة عن منسوبي النادي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .

وقال: تحل هذه المناسبة لتجدد في قلوب أبناء هذا الوطن العز والفخر والشرف للانتماء لهذه الأرض، الذي عمل على إرساء دعائمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، وواصل من بعده أبناؤه الملوك استكمال هذا البناء والتطوير متمسكين بكتاب الله وسنة نبيه .

وأضاف: تحل هذه المناسبة ونحن نعيش التطور الرياضي المعهود الذي وصلنا به إلى درجات عالية من الرقي بين دول العالم, مبيناً أن

// انتهى //

21:20ت م

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محايل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد الرياضي إبراهيم غالب عسيري باسمه ونيابة عن منسوبي النادي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .وقال: تحل هذه المناسبة لتجدد في قلوب أبناء هذا الوطن العز والفخر والشرف للانتماء لهذه الأرض، الذي عمل على إرساء دعائمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، وواصل من بعده أبناؤه الملوك استكمال هذا البناء والتطوير متمسكين بكتاب الله وسنة نبيه .وأضاف: تحل هذه المناسبة ونحن نعيش التطور الرياضي المعهود الذي وصلنا به إلى درجات عالية من الرقي بين دول العالم, مبيناً أن الرياضة في المملكة باتت تنافس الرياضات العالمية في جميع دول العالم بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة .// انتهى //21:20ت م0209

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