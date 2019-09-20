اليوم الوطني / أمانة الجوف وبلدياتها تُكمل تجهيزاتها لاحتفالات اليوم الوطني



سكاكا 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أكملت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ"89" من خلال تركيب وتوزيع مايقارب 1200 لوحة مضيئة وبنرات تحمل عبارات الاعتزاز بالوطن شملت الطرقات والميادين بمنطقة الجوف بالإضافة إلى 2500 صورة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وأكثر من 6000 علم مختلفة المقاسات بالطرق الرئيسة والشوارع والميادين العامة والجسور .

وأوضح أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات اليوم الوطني المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة والبلديات التابعة لها، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي باشرت في وقت مبكر الاستعداد والتجهيز لهذه المناسبة الغالية عبر تشكيل فريق عمل للإشراف ومتابعة تجهيزات اليوم الوطني بكافة الاتجاهات .

وأكد المهندس الشرعان على جميع البلديات التابعة بتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للاحتفال باليوم الوطني, وإبراز هذه المناسبة الوطنية بالشكل الذي يليق بها وتمكينهم من الاحتفاء وإبراز مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية لهذا الوطن الغالي المعطاء .

ودعا أمين منطقة الجوف المواطنين والمقيمين الحضور والاستمتاع بالفعاليات المقامة في 12 موقعاً بالمدن والمحافظات والمراكز جهزتها الأمانة والبلديات وتتضمن فعاليات منوعة وفرق ترفيهية بالإضافة للألعاب النارية.

// انتهى //

20:57ت م

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