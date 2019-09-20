إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يقفز لأعلى معدلاته

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، وهو أعلى معدلات الإنتاج المصرية، وفقا لما قاله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وكشف وزير البترول المصري أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تعمل على الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالي الحالي 2019-2020.

ووفقا لبيان وزارة البترول المصرية، الجمعة، فإنه تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالي 15 منطقة.

ولفت إلى المضي في استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.

وأسندت "إيجاس" 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير/شباط الماضي، وشهدت دخول شركة إكسون موبيل الأمريكية التي تعد من كبرى الشركات عالمياً للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف.

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ونهاية شهر سبتمبر/أيلول 2018 أعلنت مصر تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ووقف استيراد الغاز المسال من الخارج، وذلك بعد تزايد الإنتاج من حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، على رأسها حقل ظهر ومشروع شمال الإسكندرية وحقل أتول.

وتستهدف مصر وصول إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط إلى ذروته البالغة 3 مليارات قدم مكعب يوميا نهاية 2019.

وبدأت مصر في تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خط أنابيب يربط القاهرة وعمان، بالإضافة إلى شحنات غاز مسال من محطة إسالة الغاز في إدكو بمحافظة البحيرة، فيما تستهدف عودة محطة تسييل الغاز في دمياط إلى العمل نهاية 2019، وفقا لتصريحات وزير البترول المصري.

وأوضح وزير البترول أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام المالي 2018-2019 تمثل في تحقيق 15 كشفا جديدا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و10 اكتشافات بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي ووضعها على خريطة الإنتاج التي أضافت إنتاجاً على مدار العام يقدر بنحو 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا و2155 برميل متكثفات يوميا إلى الإنتاج الحالي.

وساهمت الاكتشافات في تحقيق 21% زيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2018-2019 مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرا إلى استمرار الزيادة التصاعدية في إنتاج الغاز خلال العام المالي الحالي 2019-2020.

وأضاف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغ إجمالي استثماراتها 10.6 مليار دولار، وتشمل كلا من استكمال مراحل إنتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والإنتاج المبكر من المرحلة "9 ب" بالمياه العميقة في غرب الدلتا والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط أبوماضي- الجميل لنقل إنتاج حقل نورس إلى محطة المعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد.

ووفقا للبيان فإنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب المتوسط بإجمالي 22 ألف كم، كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بمنطقة دلتا النيل.