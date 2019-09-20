بالفيديو.. مدير فريق الظفرة يعد بظهور قوي في الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالرحيم جمعة مدير فريق الظفرة الإماراتي أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة في افتتاح دوري الخليج العربي رغم الخسارة بثنائية دون مقابل من الجزيرة.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" بعد المباراة قال عبدالرحيم: "قدمنا مستوى جيدا في افتتاحية الموسم، لقاء يستحق عليه الفريقان الشكر والثناء".

محمد العطاس وماركوس كينو تكفلا بتسجيل الهدفين في شباك الظفرة، الذي لم ينجح في الوصول إلى مرمى منافسه لتمر المباراة الأولى بلا أهداف بالنسبة له.

وأضاف عبدالرحيم: "نحن قادرون على تعويض هذه النتيجة فيما هو قادم، لدينا فريق قادر على تقديم موسم جيد".

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وعن طموح فريقه قال: "وصلنا إلى نهائي الكأس في الموسم الماضي، وكان هذا شيئاً جيداً يمكننا البناء عليه في الموسم الحالي لتقديم الأفضل".

وأتم: "هناك فرق دعمت صفوفها بشكل جيد هذا الموسم، حتى الصاعدين حديثا لديهم الآن قائمة جيدة من اللاعبين، وهذا حق مشروع للجميع، لكن تركيزنا مع فريقنا ونتمنى التعويض في المباراة المقبلة".

وكان الظفرة أنهى الموسم الماضي بالمركز العاشر في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 29 نقطة من 26 مباراة.