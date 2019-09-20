شكرا لقرائتكم توضيح هام من صحة الشمالية بشأن حادث العويقيلة‬⁩ المأساوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-20 توضيح هام من صحة الشمالية بشأن حادث العويقيلة‬⁩ المأساوي أكدت تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية متابعات الخليج 365 - الشمالية ردت صحة الحدود الشمالية على مقطع فيديو متداول حول وفاة ‏عدد من الأشخاص في ‏حادث ‫العويقيلة. Advertisements وقدمت صحة الشمالية العزاء والمواساة لأسر المتوفين، موضحةً أن جميع الخدمات الطبية قُدمت لهم على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم للمستشفى وفق الإجراءات والأعراف الطبية. وتابعت أنه لسوء حالتهم الصحية تعذر نقلهم إلى مدينة ‫عرعر احترازيًّا، ومن منطلق الحرص على سلامتهم تم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه، إلا أن الإصابات الشديدة لهم كانت السبب الرئيسي في الوفاة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح هام من صحة الشمالية بشأن حادث العويقيلة‬⁩ المأساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.