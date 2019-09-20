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بومبيو: أدلة الهجوم على أرامكو تشير إلى إيران فقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الأدلة الخاصة بالهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو تشير إلى إيران فقط.
وتابع بومبيو أن بلاده تهدف إلى تشكيل تحالف من أجل التصدي لإيران وليس للحرب معها، مضيفًا”: أعتقد أن الأمر واضح تمامًا، وهناك توافق كبير في المنطقة مفاده أننا نعرف بالتحديد من نفذ هذه الهجمات. إنها إيران، ولم أسمع أن هناك أحدًا في المنطقة يشكك في ذلك ولو للحظة.
وفي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات على البنك الوطني الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
كما رد ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران وقال: “الولايات المتحدة دائمًا مستعدة”.
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