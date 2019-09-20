الأميرة غادة لـ”المواطن”: المملكة ستبقى شامخة على مر الزمان

2019-09-20

متابعات الخليج 365 - علي شيبان

وصفت الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي آل سعود، ذكرى اليوم الوطني للمملكة بالمناسبة الخالدة في وجدان كل مواطن من أبناء هذه البلاد المباركة، من خلال تلك التضحيات الجسيمة والإنجازات العظيمة التي تحققت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

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وأضافت الأميرة غادة، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، أن الوطن يعيش هذه الأيام مناسبة غالية جدًّا على الجميع، وهي ذكرى توحيد المملكة التي جاءت على يد المؤسس والقائد المحنك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والذي تمكن بشجاعته وجهده وجهاده أن يقيم دولة حديثة موحدة دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يسودها الأمن والأمان، ويعم أرجاءها الاستقرار بعد حالة من الخوف والاضطراب والتناحر.

وتابعت الأميرة غادة بنت عبدالله: تمر السنين وتنقضي وتتوالى الأحداث في أصقاع الأرض وتبقي المملكة شامخة، 89 عامًا من العمل والبناء والتطوير والتغيير، بنيت على رجالها بمساندة نسائها كل عمل في دوره لكي تبقى شامخة، واليوم يوم مميز من عمق التاريخ الأصيل إلى نور المستقبل المبهج نحمل معنا رؤيتنا ونرسم بها وجهتنا لتبقى شامخة.

واختتمت الأميرة غادة حديثها بقولها: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.







