يتقاضى 300 ريال من حساب المواطن فقط فهل يزيد مبلغ الدعم؟

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يتقاضى 300 ريال من حساب متابعات الخليج 365 فقط فهل يزيد مبلغ الدعم؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مستفيد يتقاضى 300 ريال شهريًّا دعمًا من البرنامج، رغم أنه مسجل قبل عام تقريبًا، ولم يزد المبلغ طوال الفترة الماضية.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا
وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني، أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة، ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكّلت نسبة المستقلين في دفعة شهر سبتمبر 48%، والبالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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