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شهادة مواطن يبعد منزله 1500 متر عن تفجير بقيق: الاطمئنان طغى علينا
أكد أن إخماد الحريق استغرق نحو 6 ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
سرد متابعات الخليج 365 عبدالرحمن البوعلي، أحد سكان حي الأندلس في بقيق، تفاصيل ليلة استهداف معمل أرامكو.
وقال عبدالرحمن: إنه لحظة الهجمات الإرهابية كان متجهًا للمسجد لأداء صلاة الفجر صباح السبت الماضي، وشاهد لهيبًا من معمل الغاز على بعد نحو 1.5 كيلومتر.
وأضاف واصفًا شعوره لحظتها بحسب “العربية”: “الاطمئنان كان يطغى على سكان الحي نظرًا للثقة الكبيرة في الأمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية وقدرتهم على مواجهة حالات الطوارئ. أغلب سكان بقيق من موظفي أرامكو ويعلمون مدى احترافية فرقة الطوارئ في شركة النفط الكبرى”.
وأوضح البوعلي أن إخماد الحريق استغرق نحو 6 ساعات، ولم يؤثر أبدًا على الأحياء المجاورة بعد التعامل السريع وإغلاق مكامن الخطورة من امتداد حريق المعمل إلى المعامل المجاورة.
وتضم بقيق ثلاثة معامل مغذية لاقتصاد المملكة، ويعتبر معمل النفط الأكبر في العالم.
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