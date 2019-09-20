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2019-09-20 التحالف: ميليشيا الحوثي تعطل دخول سفينتين تحملان مواد غذائية متابعات الخليج 365 - الرياض أكد التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة للموانئ اليمنية. Advertisements وأضاف التحالف، بحسب “الإخبارية”، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعطل دخول سفينتين تحملان مواد غذائية. وأوضح التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في عملية تعطيل دخول السفن لميناء الحديدة.







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