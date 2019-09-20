الان تتابع التعليم تتيح لمنسوبيها إضافة خدماتهم السابقة آليا عبر “فارس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : أتاحت وزارة التعليم إمكانية ضم الخدمات السابقة لجميع منسوبيها من خلال نظام فارس. ولطلب ضم خدمات سابقة يتم الدخول على الخدمة الذاتيه للموظف واختيار ضم خدمات سابقة، ثم طلب ضم خدمات سابقة، ثم إضافة وإدخال المعلومات المطلوبة ثم تطبيق ثم التالي وإضافة المرفقات ثم التنفيذ.

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