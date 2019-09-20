الان تتابع “الجبير” يطلع السفراء المعتمدين على آخر مستجدات “هجوم أرامكو” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:19 م, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وتناول خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالاعتداءات الإجرامية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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